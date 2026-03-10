Il Nas di Napoli ha avviato indagini presso l’ospedale Monaldi e ha ascoltato diversi sanitari tra Napoli e Bolzano in relazione alla morte di Domenico. Le verifiche si concentrano sui protocolli sanitari seguiti e sui documenti clinici, senza implicare responsabilità specifiche. Le autorità continuano a raccogliere informazioni per chiarire le circostanze del decesso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Nas di Napoli all’ospedale Monaldi e i militari dello stesso nucleo di Trento a Bolzano continuano ad ascoltare sanitari nell’ambito delle indagini sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di due anni e quattro mesi morto nell’ospedale Monaldi di Napoli a seguito di un trapianto di cuore fallito. Sono sette i medici dell’ospedale partenopeo iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo tra cui l’equipe che a Bolzano ha eseguito l’espianto dell’organo, poi arrivato a Napoli danneggiato dalle basse temperature generate dall’uso del ghiaccio secco al posto di quello tradizionale, e quella che a Napoli ha poi eseguito il trapianto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La morte di Domenico, il Nas continua ad ascoltare sanitari tra Napoli e Bolzano

Articoli correlati

La morte di Domenico: Nas chiedono ad Asl Bolzano chi ha fornito ghiaccio per il trasporto del cuoreChi ha fornito materialmente il ghiaccio secco che ha poi congelato il cuore destinato al piccolo Domenico e chi era presente nel blocco operatorio...

La morte di Domenico, i Nas di Trento all’ospedale di BolzanoQuanto alla dotazione tecnica incompleta il riferimento è a sacche e contenitori che sono stati forniti dal team di Innsbruck e dalla sala operatoria...

Tutti gli aggiornamenti su La morte di Domenico il Nas continua ad...

Temi più discussi: La morte di Domenico, almeno 45 minuti senza il cuore. Meloni 'interessata a partecipare ai funerali'; Il ghiaccio, l’acqua calda, l’espianto: cosa ha chiarito finora l’inchiesta sulla morte di Domenico; Morte di Domenico, tutti gli errori da Napoli a Bolzano: gli 8 punti critici del trapianto che ha causato la morte del bambino; Morte del piccolo Domenico, l'autopsia: Cuore sano al momento dell'espianto. Oggi i funerali.

La morte di Domenico, il Nas continua ad ascoltare sanitari tra Napoli e BolzanoIl Nas di Napoli all'ospedale Monaldi e i militari dello stesso nucleo di Trento a Bolzano continuano ad ascoltare sanitari nell'ambito delle indagini sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il ... ansa.it

La morte di Domenico, almeno 45 minuti senza il cuore. Meloni 'interessata a partecipare ai funerali'Domani l'incidente probatorio e l'autopsia. Accolta l'istanza ricusazione del perito Rinaldi, sostituito dal professor Ugolini Livi (ANSA) ... ansa.it

Morte del piccolo Domenico, la difesa della chirurga punta il dito su Bolzano. I legali di Gabriella Farina chiedono verifiche alla Procura di Napoli su quanto accaduto all’ospedale San Maurizio. Nel mirino testimonianze che la difesa ritiene contraddittorie e po - facebook.com facebook

#lariachetira Gian Domenico Caiazza commenta le dichiarazioni del capo di gabinetto di Nordio, Giusi Bartolozzi, contro i magistrati x.com