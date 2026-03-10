La morte di Domenico il Nas continua ad ascoltare sanitari tra Napoli e Bolzano

Il Nas di Napoli ha avviato indagini presso l’ospedale Monaldi e ha ascoltato diversi sanitari tra Napoli e Bolzano in relazione alla morte di Domenico. Le verifiche si concentrano sui protocolli sanitari seguiti e sui documenti clinici, senza implicare responsabilità specifiche. Le autorità continuano a raccogliere informazioni per chiarire le circostanze del decesso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Nas di Napoli all’ospedale Monaldi e i militari dello stesso nucleo di Trento a Bolzano continuano ad ascoltare sanitari nell’ambito delle indagini sulla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di due anni e quattro mesi morto nell’ospedale Monaldi di Napoli a seguito di un trapianto di cuore fallito. Sono sette i medici dell’ospedale partenopeo iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo tra cui l’equipe che a Bolzano ha eseguito l’espianto dell’organo, poi arrivato a Napoli danneggiato dalle basse temperature generate dall’uso del ghiaccio secco al posto di quello tradizionale, e quella che a Napoli ha poi eseguito il trapianto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

