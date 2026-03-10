La Lega si scaglia contro Bonafè Pd a scuola Le ruggini tra deputata e amministrazione comunale

La Lega ha criticato la presenza della deputata del Partito Democratico, Simona Bonafè, in una scuola di Montevarchi, scatenando una polemica. La questione ha attirato l’attenzione sulle tensioni tra il partito di maggioranza e l’amministrazione comunale. La discussione riguarda il coinvolgimento politico della deputata in un contesto scolastico, senza ulteriori elementi sulla natura del confronto.

Nel mirino di Gemma Peri, coordinatrice dei giovani toscani del Carroccio, la deputata Pd e il suo intervento "senza contraddittorio" al liceo di Montevarchi. Un anno fa Bonafè attaccò Chiassai per il caso mense Polemiche da parte della Lega per la presenza della deputata del Partito Democratico Simona Bonafè in una scuola di Montevarchi. L'iniziativa fa parte di un ciclo di lezioni di educazione civica promosso dall'associazione Intra Tevere et Arno e che ha già visto concretizzarsi molti incontri a partire dallo scorso ottobre, con personalità diverse e trasversali con varie competenze, dal magistrato Gianni Fruganti al Primo rettore della Fraternita dei Laici Pier Luigi Rossi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

