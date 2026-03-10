Il presidente degli Stati Uniti ha commentato l’elezione di Mojtaba, affermando che la guerra sta per finire. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale, nel quale si sottolinea che le ostilità si avvicinano alla conclusione. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui prossimi sviluppi o sulle tempistiche. La dichiarazione è stata resa pubblica in un momento di particolare attenzione internazionale.

ROMA Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non è contento dell’elezione di Mojtaba Khamenei a Guida suprema dell’Iran, anche se in serata confida che la guerra con l’Iran "sta per finire"; il suo omologo turco, Recep Erdogan, ripete che Ankara è intenzionata a rimanere fuori dal conflitto, mentre il capo dell’Eliseo, Emmanuel Macron, cerca di impedire il blocco dell’export energetico. La seconda settimana di guerra, per il momento, ha visto solo aumentare il prezzo del petrolio e le preoccupazioni che il conflitto, come espresso anche dal consigliere di Khamenei alla Cnn, "sarà lungo", nonostante le ultime dichiarazioni della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

