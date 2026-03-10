Un dirigente statunitense ha affermato che la guerra in Iran potrebbe concludersi in tempi rapidi, sostenendo che la guerra potrebbe finire «molto presto». Questa dichiarazione si basa su cinque fattori chiave che, secondo la fonte, stanno accelerando il processo. La notizia ha attirato l’attenzione di media e analisti, che seguono con interesse gli sviluppi sulla situazione in Medio Oriente.

Trump ne è convinto. E lo ha dichiarato urbi et orbi: la guerra con l'Iran potrebbe finire «molto presto». È quasi terminata. Anche perché le operazioni militari sono «molto avanti rispetto al programma». La guerra in Iran sta davvero finendo? Molto in avanti rispetto alle 4-5 settimane preventivate subito dopo il lancio del primo attacco a Teheran. Una dichiarazione che arriva mentre i mercati energetici reagiscono con forte volatilità e il conflitto, iniziato con gli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele a fine febbraio, continua a generare tensioni in tutto il Medio Oriente. Ma perché la Casa Bianca parla già di una conclusione...

© Ilmessaggero.it - La guerra in Iran finirà davvero presto come dice Trump? I 5 fattori chiave dell'accelerazione

