La guardia medica trasferita da Mandello a Bellano | Preoccupante impatto sui cittadini

La guardia medica di Mandello del Lario sarà trasferita a Bellano, con la chiusura prevista per il 23 marzo. La decisione riguarda la postazione di continuità assistenziale e ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che temono possibili ripercussioni sulla qualità e l’accessibilità delle cure. La notizia è stata comunicata ufficialmente alle autorità e ai cittadini interessati.

Casa Comune sull'annunciata chiusura del presidio: "Il timore è che si possa intasare ancora di più il Pronto soccorso di Lecco" Parliamo di un bacino di oltre 15mila abitanti, che comprende Mandello del Lario, Abbadia Lariana e Lierna, e che rischia di perdere un presidio sanitario di prossimità fondamentale nelle ore notturne, nei festivi e nei prefestivi. Il timore concreto è che molte situazioni di urgenza non grave finiscano per riversarsi direttamente sul Pronto soccorso di Lecco, già oggi sottoposto a forte pressione. Per noi il tema è anche più ampio. La nostra proposta per Mandello si fonda su un principio semplice: costruire un paese vivibile tutto l'anno.