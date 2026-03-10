La Grecia cambia postura sulla Difesa e agita le acque del Mediterraneo

La Grecia sta modificando la propria politica di difesa, un processo che sta attirando l’attenzione nella regione. Recentemente, il paese ha adottato nuove strategie e rafforzato la presenza militare nel Mar Egeo e nel Mediterraneo orientale. Questa svolta segna un cambiamento rispetto al passato e potrebbe avere ripercussioni sugli assetti militari e politici della zona.

La Repubblica Ellenica sta vivendo una fase di profonda trasformazione della propria dottrina di difesa, un cambiamento passato in secondo piano ma che potrebbe ben presto ridisegnare gli equilibri nel Mar Egeo e nel Mediterraneo orientale. Nell’aprile dello scorso anno Atene ha annunciato un ambizioso piano di investimenti per la modernizzazione delle Forze Armate, con particolare attenzione alla Marina e all’Aeronautica. 25 miliardi di euro saranno spesi in programmi d’armamento fino al 2036 con l’obiettivo di acquisire tecnologie all’avanguardia, rafforzare le capacità operative e sostenere lo sviluppo dell’industria nazionale della difesa. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La Grecia cambia postura sulla Difesa e agita le acque del Mediterraneo Articoli correlati Leggi anche: La nuova postura muscolare (e nucleare) della Francia nel Mediterraneo Kiev rivendica l’attacco alla petroliera russa Qendil nelle acque neutre del MediterraneoSecondo una fonte del servizio di sicurezza ucraino (Sbu) nelle acque neutre del Mar Mediterraneo, l’unità Alpha della Sbu ha colpito una petroliera...