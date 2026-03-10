Dopo un periodo di latitanza, Emanuele Gregorini, noto come “Dollarino”, è tornato in Italia atterrando a Linate. L'uomo, coinvolto nell’indagine Hydra, era stato rintracciato un anno fa in una casa in affitto a Cartagena, in Colombia, dopo aver lasciato Panama e la Bolivia. Ora è sotto gli occhi delle autorità italiane, che lo considerano una figura di rilievo nel sistema mafioso lombardo.

Milano, 10 marzo 2026 – È arrivato in Italia Emanuele Gregorini, imputato nel processo sull'indagine Hydra e ritenuto dagli inquirenti esponente del sistema mafioso lombardo in qualità di rappresentante del clan camorristico "romano". L'uomo è atterrato questa mattina, 10 marzo, all'aeroporto di Milano Linate con un volo proveniente dalla capitale della Colombia, Bogotà, scortato dal personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. Gregorini aveva lasciato il territorio nazionale alcuni giorni prima della pronuncia della Corte di Cassazione del gennaio 2025, che aveva respinto i ricorsi degli indagati rendendo esecutivo il provvedimento cautelare del Tribunale del Riesame. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La fuga in Brasile, a Panama e poi in Bolivia: il boss di camorra “Dollarino”, scovato in una casa in affitto a Cartagena un anno fa, è atterrato a Linate

