la formula uno che insegue i petrodollari fa i conti con le guerre del medio oriente

La Formula Uno ha disputato il suo primo Gran Premio a Melbourne, in Australia, mentre nel Medio Oriente continuano le tensioni e i conflitti armati. La competizione si svolge in un contesto internazionale caratterizzato da tensioni geopolitiche e instabilità nella regione. La corsa si è tenuta senza interruzioni, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, mentre le questioni legate alle guerre nel Medio Oriente rimangono sullo sfondo.

La Formula Uno ha vissuto il suo primo atto a Melbourne, lontana solo geograficamente dalle aree in cui sta imperversando la guerra in Medio Oriente. Ma anche nel paddock situato nella città australiana, durante il primo weekend stagionale l’eco delle bombe che cadono nel Golfo si è fatto ben sentire. Le prossime due tappe del mondiale infatti saranno in Cina e in Giappone, anche in questo caso in un’area lontana dal conflitto. Il problema è però legato alle tappe di aprile: il 12 aprile si dovrebbe correre in Bahrein, il 19 in Arabia Saudita. In due dei Paesi maggiormente coinvolti nelle attuali tensioni. A meno di risvolti clamorosi degli ultimi giorni, i due gran premi salteranno. 🔗 Leggi su It.insideover.com

