La filosofia della ragazza d’oro Alysa Liu | Cosa c’è da essere nervosi? Mal che vada si cade A me piace anche cadere

Alysa Liu, giovane campionessa olimpica, si distingue per il suo atteggiamento spavaldo e la naturalezza con cui affronta le sfide sul ghiaccio. Non si preoccupa troppo delle cadute e afferma di divertirsi anche in quei momenti, senza farsi condizionare dall’ansia. Con la sua filosofia di vita, mostra di preferire il vivere il momento senza eccessi di nervosismo, mantenendo un approccio semplice e diretto.

«Non penso che vogliamo davvero essere felici quanto diciamo di voler essere», spiega. «Andiamo a vedere un film solo per sentirci tristi. Vogliamo provare tutte le emozioni, e vogliamo provarle profondamente. Pensiamo che ottimizzare la felicità sia il modo in cui dovremmo vivere come società, ma in realtà non è così. Vogliamo metterci alla prova. Vogliamo solo usare il nostro potenziale». Del resto, di potenziale se ne intende. È stata una bambina prodigio nonché la prima pattinatrice statunitense a eseguire un quadruplo lutz in gara; ha vinto il suo primo campionato nazionale all’età di 13 anni, ha difeso il suo titolo l’anno successivo e ha partecipato alle Olimpiadi di Pechino del 2022. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

