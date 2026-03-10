La Fiab lancia un appello | Più ciclabili per i turisti

La Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (Fiab), attraverso la sezione ‘Pedale stanco’ di Codigoro, annuncia l’inizio di un evento dedicato alle biciclette. Fra due sabati, circa 50 soci e numerosi amici provenienti da diverse regioni italiane prenderanno parte a una pedalata. L’iniziativa mira a valorizzare le piste ciclabili e promuovere il turismo in bicicletta nella zona.

Fra due sabati la sezione della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (Fiab) ' Pedale stanco ' di Codigoro comincerà la scoperta (o riscoperta) del piacere di salire in sella per i propri quasi 50 soci, ma anche per i tanti amici che provengono da ogni parte d'Italia. È la prima delle tante tappe previste nel programma presentato in questi giorni dal presidente Massimo Biolcati che vedrà gli amanti delle 'due ruote' codigoresi pedalare in tanti luoghi suggestivi della nostra provincia e anche in altre località italiane. Una ventina di appuntamenti che spaziano dalla Fiera del Cicloturismo a Padova, a fine mese, a un percorso in Abruzzo, a Malabergo e a Bologna in piazza Maggiore, per poi tornare nel Delta con l'anello della Sacca di Scardovari (partenza da Gorino) per poi finire con il Delta del Po tra l'antico e il moderno.