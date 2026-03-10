La felpa zippata a tinta forte diventa la nuova protagonista dei look di ogni giorno

Una felpa zippata dai colori vivaci sta conquistando le scelte di stile quotidiane, diventando un elemento di tendenza tra chi cerca comfort e stile. Nonostante si sia ancora in pieno inverno, il cambio di stagione si percepisce nelle preferenze di abbigliamento, spingendo molte persone a preferire capi più leggeri e versatili. La moda si adegua alle nuove esigenze, portando questa felpa al centro dell’attenzione.

Anche se tecnicamente siamo ancora in inverno, la bella stagione alle porte ci fa davvero venire voglia di mettere da parte cappotti e maglioni pesanti in favore di qualcosa di più leggero. Eppure non è ancora tempo per andare in giro in maniche di camicia. La soluzione potrebbe essere quella di puntare su stratificazioni strategiche che portino anche a creare qualcosa di diverso dal solito ma al tempo stesso funzionale. Per esempio indossare blazer sartoriale e felpa zippata insieme, sebbene siano due capi dallo stile potremmo dire opposto. Unire in un unico outfit due capi agli antipodi spesso porta a ottenere risultati molto interessanti. Se poi lo stesso concept si applica, come in questo caso, anche al resto del look, l'effetto finale è ancora più ammaliante.