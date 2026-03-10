La famiglia nel bosco | quando il tribunale per i minorenni segna per sempre la vita dei bambini

In questi giorni si parla della vicenda nota come “Famiglia nel bosco”, che coinvolge tre bambini che vivevano con i genitori in una casa isolata in Abruzzo. I bambini erano in condizioni considerate precarie, con assenza di accesso a servizi essenziali. Il tribunale per i minorenni ha deciso di intervenire, segnando per sempre la vita dei minori coinvolti.

In questi giorni stiamo assistendo alla a dir poco drammatica vicenda della “Famiglia nel bosco”. Riassumiamo in breve i termini della questione: - riguarda tre bambini che vivevano con i genitori in una casa isolata nel bosco in Abruzzo, in condizioni descritte come precarie, con assenza di vaccinazioni e di scolarizzazione formale; - la responsabilità genitoriale viene sospesa dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila, con collocamento dei minori in comunità. - Successivamente i bambini vengono inseriti in una casa-famiglia a Vasto, dove la madre è presente stabilmente e il padre li visita con regolarità. - I rapporti tra la madre, i... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

