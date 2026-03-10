La famiglia del Cjarlins Muzane accoglie una nuova realtà

La famiglia del Cjarlins Muzane annuncia l’ingresso di una nuova realtà nel progetto “Alleanza formativa” nato tra le società di Cjarlins Muzane e Fiumicello. Da oggi, anche la Reanese entra a far parte dell’iniziativa, rafforzando così la collaborazione tra le tre squadre per sviluppare un percorso formativo condiviso nel settore calcistico.

Il progetto "Alleanza formativa" si espande. Da oggi, dopo l'ingresso del Fiumicello del presidente Flavio Puntin, ne farà parte anche la Reanese di Luca Lozer Il progetto denominato “Alleanza formativa”, nato tra Cjarlins Muzane e Fiumicello con l’idea di allearsi tra società calcistiche per costruire un progetto formativo congiunto si allarga: da oggi entra a farvi parte anche la Reanese. La società del comune alle porte di Udine ha scelto di far parte delle iniziative comuni, a partire dai progetti formativi pensati proprio per i giovani calciatori, tesi ad accompagnarli sia nello sviluppo tecnico sia nella loro crescita personale. In un percorso in cui un ruolo fondamentale avranno anche i tecnici. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Articoli correlati

Lo Zen accoglie la nuova famiglia, Ferrandelli porta la colazione ai bambini: "Comandiamo noi, non la mafia"Dopo giorni di staffetta civica, il nucleo assegnatario ha dormito in modo sereno nell'abitazione ristrutturata e videosorvegliata, con il sostegno...

Leggi anche: Festa di popolo accoglie il 2026: "Siamo una grande famiglia"

Aggiornamenti e notizie su Cjarlins Muzane

Discussioni sull' argomento NAZIONALI - Un Cjarlins Muzane d'applausi rimonta e stende l'Unione La Rocca; Serie D, il derby: il Treviso con De Respinis ferma la corsa della capolista Mestre all'89'; C’è la data per le nozze gay targate Lega e Fratelli d’Italia: unione civile per i sindaci Alessandro Basso e Loris Bazzo il 27 giugno; CJARLINS MUZANE – Zironelli: Buono il punto, ma non belli da vedere.

! Alla forza, alla passione e al talento di tutte le donne che fanno parte della nostra famiglia sportiva. Buon 8 marzo da tutto il Cjarlins Muzane - facebook.com facebook