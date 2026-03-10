Una donna ipovedente e sorda ha raccontato di aver rinunciato a partecipare a un concerto perché le è stato assegnato un posto in ultima fila, considerato l’unico accessibile per lei. Un artista con residuo visivo di due decimi ha confermato di aver tentato di ottenere alternative senza successo, trovandosi costretto a restare lontano dal palco. La situazione ha suscitato attenzione sulla questione delle barriere architettoniche negli eventi pubblici.

Anastasio È ipovedente: "Ho un residuo di due decimi". Eppure non c’è stato verso: l’unico posto dove le avrebbero permesso di sedersi era in ultima fila. "Ma io da lì non sarei nemmeno riuscita a rendermi conto dell’esistenza del palco", racconta lei, non senza autoironia. Alla fine Francesca Bosetti, 49 anni, ha rinunciato. È stata costretta a rinunciare. Avrebbe voluto assistere al concerto di Roberto Vecchioni in programma il prossimo 20 aprile alla ChorusLife Arena di Bergamo. Ma il suo desiderio si è irrimediabilmente scontrato con una visione arretrata e binaria della disabilità, la stessa visione della quale sono impregnate alcune... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La denuncia di Francesca: "Per me, ipovedente e sorda solo un posto in ultima fila. Ho rinunciato al concerto"

Articoli correlati

Francesca Lollobrigida: "Io mamma bis oro, non ho rinunciato a nulla"AGI - Al Foro Italico, a margine dell’evento “Voto alle donne 1946-2026”, la campionessa olimpica Francesca Lollobrigida ha parlato con emozione del...

“Mamma è morta di Alzheimer, per 9 anni mi sono preso cura di lei. Ho rinunciato al lavoro e vivevo solo con la pensione dei miei genitori”: Scialpi si commuoveIl cantante racconta a Domenica In il sacrificio per assistere la madre: "Ho rinunciato al lavoro, vivevo solo con la pensione dei miei" “Rocking...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a La denuncia di Francesca Per me...

Temi più discussi: La denuncia di Francesca: Per me, ipovedente e sorda solo un posto in ultima fila. Ho rinunciato al concerto; Francesca Ghio e gli abusi sessuali da adolescente, archiviata l’inchiesta: Reato prescritto; Subì violenza a 12 anni: gip archivia l'indagine sullo stupro nei confronti di Francesca Ghio; Pistoiese-Rosselli, la denuncia della Sinistra: Nel 2023 Arpat evidenziò criticità e ipotizzò la VIA, perché il Comune non ne parla? – ASCOLTA.

La denuncia di Francesca: Per me, ipovedente e sorda solo un posto in ultima fila. Ho rinunciato al concertoÈ ipovedente: Ho un residuo di due decimi. Eppure non c’è stato verso: l’unico posto dove le avrebbero permesso di sedersi era in ultima fila. Ma io da lì non sarei nemmeno riuscita a rendermi ... ilgiorno.it

Perché la famiglia di Francesca Albanese ha denunciato l'amministrazione TrumpL'iniziativa del marito e della figlia minorenne della relatrice Onu per la Palestina mentre la Francia fa marcia indietro sulla sua rimozione ... tag24.it

VD. . Francesca Cesarini ha 19 anni ed è una campionessa di pole dance. È nata con l’agenesia degli arti, una condizione che nel suo caso ha comportato il mancato sviluppo dei due arti superiori e di un arto inferiore. A 9 mesi le è stata applicata una protesi - facebook.com facebook

Esempio universale di sintesi tra contemplazione e azione: la presentazione di Barbara Jatta, Direttrice dei Musei Vaticani, al libro di Carla Benocci "Il modello olivetano di Santa Francesca Romana: il buon governo di vigne, orti e giardini" x.com