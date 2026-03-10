La denuncia di Apprendi | Detenuti esclusi dagli screening day organizzati dall' Asp a Palermo e provincia

Un detenuto ha denunciato di essere stato escluso dagli screening day organizzati dall'Asp a Palermo e nella provincia. L'Asp promuove regolarmente giornate di prevenzione, considerate utili per la salute pubblica, ma questa persona afferma di non aver potuto partecipare. La denuncia mette in evidenza una discrepanza tra le iniziative promosse e le modalità di accesso adottate.

Il garante delle delle persone private della libertà: "Mi auguro che il presidente Schifani e l'assessore Faraoni prendano posizione e diano disposizioni in merito" "Leggo del successo di ogni screening day che l'Asp organizza in città o in provincia. Servono a dare corretta prevenzione. Ma anche nelle cose che riguardano la salute, le persone che scontano una pena o sono in attesa di essere giudicate, sono escluse da queste iniziative". Lo dice Pino Apprendi, garante comunale dei detenuti, che a febbraio dello scorso anno aveva scritto all'Asp di Palermo, per avviare, anche in via sperimentale, una indagine per le 100 donne recluse, che si trovano al Pagliarelli, sia per il tumore al seno che per il tumore all'utero. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

Due giorni di screening gratuiti e iniziative per le donne organizzati dall'Asp di CataniaIn occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Asp di Catania promuove il 7 e l’8 marzo “Salute è Donna”, iniziativa dedicata al benessere...

Prevenzione oncologica e vaccino Hpv, open day dell’Asp in quattro città della provinciaMartedì e giovedì pomeriggio apertura straordinaria dei centri vaccinali ad Agrigento, Canicattì, Licata e Sciacca con informazioni anche sugli...

Tutti gli aggiornamenti su La denuncia di Apprendi Detenuti...

Discussioni sull' argomento My story fa tappa al Polo Fermi . La dislessia raccontata dagli studenti; Brindisi, Valditara in visita all'Istituto Majorana e fondi per 2,7 milioni di euro. Il dirigente Giuliano entra nella task force...; Padova. Nuova scuola di ingegneria: ospiterà 3mila studenti dei corsi delle lauree triennali, le prime lezioni a marzo 2025; Padova, cresce l’offerta di master: il Bo tra le migliori università d'Italia per i post-laurea.

San Lorenzo, la denuncia di una studentessa minorenne: Un uomo mi ha colpita con un pugnoSecondo quanto si apprende, la giovane – un'adolescente italiana – si stava recando a scuola quando, come riferito anche in sede di denuncia, sarebbe stata aggredita da un senza dimora straniero che ... romatoday.it

È intelligente ma non si applica… Siamo proprio sicuri che sia così #scuola #apprendimento #dsa #adhd - facebook.com facebook