La squadra gialloblù torna a vincere grazie alla cura di Di Stefano, che ha portato un risultato positivo dopo un periodo difficile. Dopo oltre tre mesi, i tre punti sono stati conquistati e la classifica si è riavvicinata alle posizioni di metà classifica. La vittoria rappresenta un segnale di ripresa per il team, che ora guarda con più fiducia alle prossime partite.

Sospiro di sollievo per tutto l’ambiente gialloblù, che torna alla vittoria e ad assaporare i tre punti per la classifica la quale, dal terzo posto di poco più tre mesi si era impallidita fino a sfiorare la zona play out. Il cambio dell’allenatore, il recupero dei vari infortunati e quello di Amine El Hadoui dopo il turno di squalifica, al suo ottavo gol stagionale, hanno portato una nuova ventata positiva sulla squadra che ha affrontato la trasferta di Perignano con piglio deciso. Meglio di così non poteva essere il debutto alla guida della squadra di Oliviero Di Stefano che, dopo aver lavorato intensamente in settimana, si aspettava proprio questa risposta dalla gara contro il Fratres Perignano di Pacifico Fanani, artefice finora di un bel campionato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La cura Di Stefano fa respirare i gialloblù

Articoli correlati

Leggi anche: "Una pista che non ti fa respirare": Vitalini spiega la Stelvio, dove l'Italia si gioca l'oro in discesa

Prato, donna di 52 anni investita da un suv. Il figlio: "Mia madre non cammina e fa fatica a respirare"“L'intenzione non è quella di puntare il dito contro qualcuno: ci sono ancora alcune cose su cui chi di dovere sta lavorando per fare chiarezza.

Contenuti utili per approfondire La cura Di Stefano fa respirare i...

Temi più discussi: Artisti alle Biennali 1900-1960; LE FUGGITIVE CON PAOLA QUATTRINI E GAIA DE LAURENTIIS DIRETTE DA STEFANO ARTISSUNCH SABATO 7 E DOMENICA 8 MARZO AL TEATRO VENTIDIO BASSO DI ASCOLI PICENO: DUE DONNE IN FUGA TRA RISATE E RIFLESSIONI; Alex Ayed - Centro Pecci; Oltre il Trattato del Quirinale. Le relazioni italo-francesi alla prova dei mutamenti politico-strategici in Europa.

Rotaract Fiesole, De Stefano nuovo presidente: La cura è il nuovo nome della paceA 25 anni lo studente di Medicina è stato eletto presidente per l’anno sociale 2025-2026: Sarà un anno improntato sulla prevenzione, sulla salute, sull’umanità. Nel corso della serata conclusiva ... lanazione.it

L’identità ritrovata di Stefano PaolicchiA Palazzo Binelli fino all’11 aprile la mosra del docente dell’Accademia di belle arti che indaga sulla natura e le sue leggi ... lanazione.it

Stefano a Le Iene #stefanodemartino #affarituoi #Sanremo - facebook.com facebook

Raffaella Docimo, Diego Militerni, Ermanno Russo e Stefano Monti nominati menbri del CdA dei Museo Archeologico di Napoli x.com