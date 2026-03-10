la crisi del petrolio rischia di durare a lungo

La crisi del petrolio sembra destinata a protrarsi, mentre la guerra in Medio Oriente sta contribuendo a far salire i prezzi del carburante. Questa situazione non riguarda solo il costo della benzina, ma potrebbe avere ripercussioni anche sui mutui e su altri costi di vita quotidiana. Le conseguenze di questo conflitto si riflettono sui prezzi e sulle spese delle famiglie e delle imprese.

La guerra in Medio Oriente potrebbe far aumentare oltre al prezzo della benzina anche i mutui e praticamente tutto, di nuovo La guerra in Medio Oriente sta avendo gravi ripercussioni sul mercato del petrolio, dato che i paesi del Golfo sono tra i maggiori produttori al mondo. La prospettiva che la guerra duri ancora per molto e quindi che il mondo debba continuare a fare a meno della materia prima che viene da qui ha fatto arrivare il prezzo del petrolio anche oltre i 100 dollari al barile, un livello che non si vedeva dal 2022, quando iniziò la guerra in Ucraina e un’altra crisi energetica. Per capire i motivi bisogna prima spiegare da dove arrivano i problemi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

