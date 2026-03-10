Dopo l’attacco all’Iran, si è intensificata la crisi dei profughi in Iran e Libano, con migliaia di persone che cercano rifugio e si trovano in condizioni difficili. Le autorità locali segnalano un aumento dei flussi di sfollati, mentre i gruppi umanitari cercano di fornire aiuti di prima necessità. La situazione continua a evolversi, e le persone coinvolte si trovano in una fase di grande incertezza.

Dopo l’attacco degli Stati Uniti e di Israele all’Iran, migliaia di persone sono state costrette a lasciare le loro case. È sempre una delle conseguenze a breve e a medio termine dei conflitti: il movimento forzato di migliaia di persone in seguito ai bombardamenti. Anche prima degli attacchi cominciati una settimana fa, nei paesi colpiti quasi 25 milioni di persone erano rifugiati o sfollati interni. In Iran le stime indicano che circa centomila persone hanno lasciato Teheran nei primi giorni dopo gli attacchi, secondo fonti locali. Nonostante questo, finora non si registrano aumenti significativi di spostamenti dall’Iran verso i paesi limitrofi Le persone si stanno muovendo prevalentemente all’interno del paese. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - La crisi dei profughi in Iran e Libano

