La condanna del conflitto in Iran il cinema firma la petizione

Un gruppo di artisti e personalità del mondo dello spettacolo ha firmato una petizione contro il conflitto in Iran, che sta influenzando l’assetto politico e economico della regione. La questione è al centro di un acceso dibattito tra coloro che si oppongono alla linea politica degli Stati Uniti e le decisioni di escalation militare. La petizione rappresenta un gesto di solidarietà e protesta da parte di chi lavora nel settore culturale.

Il conflitto in Medio Oriente non solo sposta l’assetto politico ed economico del mondo, ma esacerba gli animi degli esponenti più in vista dello spettacolo, contrari alla linea politica trumpiana, che capitana la guerra contro l’ Iran. Ripercorriamo insieme i nomi dietro la petizione che da Hollywood fa eco in tutto il mondo, in questo periodo di forti sommosse popolari. Da Lanthimos a Rivers: la petizione antibellica. Ricordiamo che la pubblicazione della lettera avviene mentre la campagna militare congiunta di Stati Uniti e Israele contro l’ Iran entra nel suo undicesimo giorno di guerra. Siamo dunque in un contesto di crescente condanna internazionale per la natura unilaterale dell’operazione e le sue più ampie implicazioni per la stabilità regionale e globale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La condanna del conflitto in Iran, il cinema firma la petizione Articoli correlati Leggi anche: Gli orizzonti del conflitto, torna al Conca Verde la rassegna «Cinema e Psicologia» Gli orizzonti del conflitto: la nuova edizione di “Cinema e psicologia” al Conca VerdeGiustizia e vendetta, violenza, controllo, aggressività, conflittualità familiari, amore e guerra sono alcune delle declinazioni in cui prende forma... Aggiornamenti e contenuti dedicati a La condanna del conflitto in Iran il... Temi più discussi: Guerra in Iran: le opinioni degli italiani sulla crisi in Medio Oriente; Sánchez sfida Trump? Perché la Spagna dice no alla guerra contro l’Iran; Trump: la guerra in Iran praticamente conclusa, per la leadership applicare la formula Venezuela; L’impatto della guerra in Medio Oriente sulla Cina. La condanna del conflitto in Iran, il cinema firma la petizioneIl conflitto in Medio Oriente non solo sposta l’assetto politico ed economico del mondo, ma esacerba gli animi degli esponenti più in vista dello spettacolo, contrari alla linea politica trumpiana, ... msn.com Guerra Iran, Tajani in Parlamento avverte l'Italia: ''C'è un concreto rischio dell'allargamento del conflitto''Tensione sulla guerra in Iran: Antonio Tajani avverte alla Camera del rischio di allargamento del conflitto e chiede al Parlamento unità. tag24.it Dalle dichiarazioni opposte di Trump e Putin all’”ottima conversazione” sull’Iran. Nota per gli storici del futuro. Di Adriano Sofri x.com Nuovi raid israeliani a sud di Beirut. Londra: «Regno Unito-Italia-Germania lavorano a opzioni per proteggere le navi a Hormuz». Media: Trump disponibile a parlare con l’Iran. Raid Idf a Teheran. Nuovo attacco dell'Iran agli Emirati arabi - facebook.com facebook