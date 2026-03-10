La colomba per il Duomo è firmata Oldani

La colomba pasquale “D’Om de Milan” torna in tavola, questa volta firmata dallo chef Davide Oldani. La produzione si concentra sulla tradizione milanese, con un dolce che unisce tecniche moderne e ingredienti di qualità. Oldani ha presentato pubblicamente il suo lavoro, confermando la firma sul prodotto. La colomba sarà disponibile in alcune pasticcerie e punti vendita selezionati.

Torna la Colomba pasquale "D'Om de Milan" firmata Davide Oldani: "E racconta non solo l'alta qualità della cucina italiana, proclamata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco nel 2025, ma invita tutti, milanesi e viaggiatori, a scoprire e riscoprire i tesori e le curiosità celate tra le imponenti mura in marmo rosa di Candoglia, una foresta di pietra popolata da 3.400 statue, 96 doccioni, 55 vetrate artistiche e 135 guglie in tensione verso il cielo", ricordano dalla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano. Lo chef Oldani ha realizzato una colomba pasquale ad hoc, a lievitazione naturale, un omaggio alla città tra dolcezza e cultura.