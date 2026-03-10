La classifica sorride all' Inter ma nel derby è emerso un limite di Chivu

L'Inter ha ottenuto una posizione favorevole nella classifica, ma nel derby si è evidenziato un problema di Chivu. La sconfitta contro l'altra squadra ha riaperto la competizione per il titolo e ha fatto sorgere dubbi sulla solidità della formazione nelle sfide più decisive. La squadra di Chivu continua a mostrare difficoltà nei confronti diretti.

La sconfitta subita dall'Inter nel derby potrebbe aver riaperto la corsa scudetto, ma soprattutto ha fatto emergere un limite della squadra di Chivu, che continua a faticare negli scontri diretti. Nell'ultima puntata de La Tripletta (guarda l'episodio completo) abbiamo analizzato questo punto debole dei nerazzurri.