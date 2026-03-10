La città diventa un libro narrazioni guidate tra i vicoli della Modena storica

Sabato 14 marzo, a Modena, i Semi Neri organizzano una narrazione guidata nel centro storico. Durante l’evento, si terranno letture tratte dai libri “Presenze di spirito”, “L’enigma del Toro” e “Soglie”, pubblicati da Damster edizioni. L’iniziativa invita i partecipanti a scoprire le storie attraverso un percorso tra i vicoli della città, trasformando il centro in un vero e proprio libro a cielo aperto.

Sabato 14 marzo I Semi Neri vi invitano a una nuova narrazione guidata con letture nel centro di Modena, per presentare i libri: “Presenze di spirito”, “L’enigma del Toro” e “Soglie” (Damster edizioni). Da un’idea e su progetto di Daniela Ori, conduce la guida turistica Paola Campolongo, con intermezzi storici di Gabriele Sorrentino e letture di Daniele Biagioni, Mina Larocca, Daniela Di Bernardo. Ritrovo ore 14:45 all’ingresso di Palazzo dei Musei, Piazza Sant’Agostino a Modena. Il contributo di partecipazione, che comprende sia la copia di un libro (a scelta tra “Presenze di spirito”, “L’Enigma del toro”, “Soglie”), sia la narrazione guidata con letture, è di 15,00 euro a persona. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Fabrizio Gifuni al centro di un intreccio urbano che svela ombre nascoste tra i vicoli della città.

Il Rally Città di Modena atteso alla sua 43ª edizione, la doppia sfida moderna e storicaLa gara, organizzata da New Turbomark Rally Team con il patrocinio di Automobile Club Modena, sarà valida per la Coppa Rally di Zona 6 e per il TRZ –...

Contenuti e approfondimenti su La città diventa un libro narrazioni...

Temi più discussi: Modena Intima, scorci di città grazie ai vostri smartphone: ecco come essere protagonisti; Dall’album di famiglia al manicomio, il racconto visivo di due artiste in mostra a Modena; Da venerdì 20 marzo Fondazione Ago di Modena ospita la mostra di Alessandro Lupi Così è, se ci appare; Greppi e Dudu dei Modena City Ramblers ospiti a Collegno per la Scuola di Resistenza 2.0.

Se la città diventa set fotograficoTornando alle testimonianze su Modena, si incontrano inoltre le fotografie di Paolo Monti del lontano 1973 che ritraggono il centro della città, suscitando una riflessione sulle trasformazioni e ... exibart.com

Il Rally Città di Modena atteso alla sua 43ª edizione, la doppia sfida moderna e storicaLa gara, organizzata da New Turbomark Rally Team con il patrocinio di Automobile Club Modena, sarà valida per la Coppa Rally di Zona 6 e per il TRZ – Trofeo Rally di Zona 3 ... modenatoday.it

Alessandro Morelli. . A Modena quattro rom in fuga dai carabinieri, dopo aver ignorato l’alt, hanno provocato lo schianto in cui ha perso la vita Antonietta Berselli, signora di 89 anni. Tra loro c’erano anche due minorenni, che dopo i fatti sono stati rispediti propr - facebook.com facebook

Il Resto del Carlino - Settore giovanile #Inter, chi al posto di #Tarantino Spunta #Catellani. Ma il #Modena... x.com