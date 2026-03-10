La città del Laos in cui la Cina esporta crimine

Dal lato thailandese del Mekong si vede una città del Laos, ormai semideserta e avvolta in un’atmosfera di abbandono. La skyline si staglia in modo evidente, testimone di una realtà segnata da attività illecite e da un’economia che sembrerebbe alimentare il crimine organizzato. La città viene descritta come un luogo fantasma, ormai svuotato e legato a fenomeni di illegalità diffusa.

Una città fantasma. Una città del crimine. Se ne vede la skyline dalla sponda thailandese del Mekong, il Grande fiume, “la Madre delle acque”. Il settimo flusso idrico più lungo del mondo, qui termina il suo alto corso, riceve l’affluente del Ruak e segna il vertice di tre stati confinanti: Thailandia, Birmania, Laos. Questo luogo si chiama Triangolo d’Oro, ma è anche, conradianamente, un cuore di tenebra. Ne parla Massimo Morello, corrispondente di quotidiani italiani dal Sudest asiatico, sulla sua terrazza vertiginosamente affacciata a quella Bladerunner che è la capitale thailandese, la quale alterna sfolgoranti grattacieli a sinistri e spenti monoliti riflessi nel Chao Phraya, altro fiume maestoso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

