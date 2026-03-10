La Centese allunga malgrado il pari beffardo Alle sue spalle frena il Casumaro a Porotto

Beffa finale per la Centese, rimontata nel recupero dalla Virtus Castelfranco, che si dimostra ancora una volta osso durissimo nonostante l'ultimo posto in classifica. Il pareggio può comunque soddisfare i ragazzi di mister Di Ruocco, che allungano sul terzo posto in virtù del successo dell'Msp nello scontro diretto col Valsetta Lagaro: la Centese guadagna una lunghezza sulla terza piazza ed ha già scontato il turno di riposo. Ormai irraggiungibile la capolista Valsanterno, ad un passo dalla promozione in Eccellenza grazie ai 13 punti di vantaggio su Bonacorsi e compagni, in una corsa solitaria sin dalla prima giornata. Pareggio senza particolari emozioni a Porotto tra X Martiri e Casumaro, in una gara nella quale i ferraresi sono riusciti ad imbrigliare il prolifico attacco delle lumache, mantenendo ancora una volta la porta inviolata.