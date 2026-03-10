La card UFC della Casa Bianca è una delusione

La card UFC della Casa Bianca si è conclusa con una delusione, lasciando i spettatori insoddisfatti. Nel main event, negli ultimi dieci secondi, Max Holloway ha puntato il dito a terra, un gesto che ha attirato l’attenzione. La serata ha visto combattimenti intensi, ma il risultato finale non ha soddisfatto le aspettative generate dagli incontri precedenti.

Negli ultimi dieci secondi del main event, Max Holloway punta il dito a terra, per l'ennesima volta. Ormai è chiaro come funziona: nei match di Holloway che si protraggono, i suoi avversari possono beneficiare di dieci secondi di caos, l'ultima chance per cambiare l'esito del match che, solitamente, sono condotti dall'Orgoglio delle Hawaii. Il main event di UFC 326 però è andato diversamente. Il suo avversario è Charles Oliveira, detto "do Bronx", per le origini delle favelas. Il match dura cinque riprese nella sua integrità e mai si era visto un tale dominio claustrofobico, posizionale, di controllo, sull'ormai ex campione BMF.