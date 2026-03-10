Recentemente si è diffusa una notizia che riguarda una cantante italiana nota per il brano Bambole di Pezza, la quale ha deciso di tatuare sul braccio il volto di un noto conduttore televisivo. La scelta ha suscitato reazioni tra i fan e sui social, dove si discute del significato di questo gesto. La storia ha catturato l’interesse di molti, portando alla ribalta questa particolare dedica.

Negli ultimi giorni una curiosa storia legata al mondo della musica e della televisione italiana ha attirato l’attenzione del pubblico e dei social. Cleo, cantante e frontwoman della band Le Bambole di Pezza, ha deciso di tatuarsi sul braccio il volto del conduttore Carlo Conti. La scelta non è stata fatta per provocazione o semplice ironia, ma per ringraziarlo pubblicamente. Secondo l’artista, infatti, la possibilità di partecipare al Festival di Sanremo del 2026 ha rappresentato una svolta nella sua vita personale e professionale. Il gesto ha subito fatto discutere online: tra chi lo ha trovato divertente e chi invece è rimasto sorpreso dalla decisione, la storia è diventata virale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La cantante di Bambole di Pezza tatua Carlo Conti sul braccio: la storia dietro commuove i fan

