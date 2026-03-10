La Bottega dal Viaggiatore Errante di Lanciano ospita un dialogo sul pensiero razionale

Un pomeriggio dedicato alla riflessione filosofica e al confronto culturale, quello di venerdì 13 marzo, alle ore 17.30, alla Bottega dal Viaggiatore Errante di Lanciano, in via dei Frentani 33. L'incontro pubblico, dal titolo "Si dialoga con il pensiero razionale", è promosso dalla Pro Loco Lanciano Aps. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con il docente e scrittore Nicola Di Vincenzo, intende offrire ai partecipanti un momento di approfondimento e dialogo su uno dei temi più centrali della tradizione filosofica: il valore del pensiero razionale come strumento di conoscenza e consapevolezza.