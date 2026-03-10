la bcc incontra i soci anche online

La Banca di Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese ha avviato gli incontri informativi dedicati ai soci nei vari territori, coinvolgendo sia incontri in presenza che sessioni online. Questi eventi sono parte della consueta programmazione annuale della banca, che mira a comunicare direttamente con i membri e aggiornare sulle attività e le iniziative in corso. Le riunioni si svolgono nelle località di riferimento della banca.

Sono partiti gli incontri informativi territoriali che la Banca di credito cooperativo Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese dedica annualmente ai soci. Il primo si è tenuto il 4 marzo ad Imola, mentre il giorno dopo ha avuto luogo l’evento di Forlì (nella foto). Il presidente e il direttore generale hanno presentato ai soci l’andamento della banca con un focus sugli interventi a favore della comunità, coadiuvati anche da alcune testimonianze video. Una particolare attenzione è stata dedicata ai temi della sicurezza informatica, la cybersecurity e del contrasto alle frodi. "Gli incontri informativi – sottolinea il presidente Giuseppe Gambi – sono un’importante occasione di confronto diretto con i soci, con cui possiamo dialogare di persona. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

