Kyle Walker annuncia il ritiro dalla Nazionale | addio all’Inghilterra dopo 96 presenze per il terzino

Kyle Walker, terzino inglese, ha annunciato il suo ritiro dalla Nazionale dopo aver disputato 96 partite. La decisione è stata comunicata di recente, segnando la fine della sua carriera internazionale. Walker ha partecipato a numerosi tornei con la maglia dell’Inghilterra, contribuendo con le sue prestazioni alle competizioni ufficiali. Ora si concentrerà sui suoi impegni a livello di club.

🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Kyle Walker annuncia il ritiro dalla Nazionale: addio all'Inghilterra dopo 96 presenze per il terzino