Kvaratskhelia il Napoli il Psg e la vita sotto la Tour Eiffel | Amo tutto di Parigi adoro il rispetto delle persone che hanno

Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, ha parlato della sua esperienza a Parigi, dove è approdato al Psg, e della sua passione per la città. Nella lunga intervista rilasciata a Le Parisien, ha espresso il suo apprezzamento per il rispetto tra le persone e ha condiviso alcune impressioni sulla vita sotto la Tour Eiffel, toccando anche temi legati alla Champions League e al suo percorso con il club partenopeo.

Parigi, l'arrivo al Psg, la Champions League e il Napoli. Khvicha Kvaratskhelia si racconta nel corso di una lunga intervista rilasciata al giornale francese Le Parisien. “Sono paziente, aggressivo, guerriero e georgiano! Quando gioco, gioco prima per la Georgia e poi per me stesso. Quando vieni da un paese piccolo come il mio, hai pochissime possibilità di giocare per un grande club come il PSG. Amo Parigi, amo tutto di Parigi. Più ci penso, più adoro il rispetto che le persone hanno. Quando esci, non ti disturbano molto. Al ristorante, per esempio, ti chiedono prima di scattare una foto. Mi piace molto. È la città migliore per passeggiare con tua moglie. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

