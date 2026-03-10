Kvaratskhelia, ex giocatore del Napoli ora al Paris Saint-Germain, ha commentato il suo ambientamento nella capitale francese. Nell’intervista ha detto di amare Parigi, apprezzando il rispetto delle persone e il fatto che quando si esce non ci sono troppi disturbi. Ha inoltre affermato di aver dimenticato Napoli, sottolineando il suo apprezzamento per la città parigina.

Calciomercato Torino, caccia al nuovo portiere: il primo nome nella lista è quello di Falcone! C’è un fattore che può favorire l’operazione Nico Gonzalez Juve, occhio al ritorno in estate che avrebbe del clamoroso! Sarebbe ideale per gli schemi di Spalletti, ma Simeone. Jankto attacca duramente Nicola: «È un cog****e, il peggior allenatore che ho avuto!» Moviola Milan Inter, Tonolini a Open VAR spegne le polemiche: «Rigore Ricci? Episodio valutato correttamente in campo da Doveri. Sul gol annullato ai nerazzurri.» Infortunio Provedel: stagione finita per il portiere della Lazio. Dettagli dell’operazione e tempi di recupero Infortunio... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Kvaratskhelia ha dimenticato Napoli: «Adoro Parigi, apprezzo che le persone siano molto rispettose e che quando esci non ti disturbano troppo»

Articoli correlati

Kvaratskhelia: “Adoro Parigi, qui le persone sono rispettose, non disturbano, chiedono prima di farsi una foto con te”L’intervista di Khvicha Kvaratskhelia rilasciata a Le Parisien a poche ore dal match di questa sera contro il Chelsea, ottavo d’andata di Champions...

“Scrivete commenti da crudeli pezzi di m**** sul fatto che sono troppo magra, non capite che soffro? Vedere le persone che ami morire in modo orribile ti toglie la fame”: lo sfogo di Kate BeckinsaleSono stati in molti a insinuare che l'attrice avesse iniziato a usare farmaci a base di GLP-1 e altrettanti a parlare di anoressia ma l'attrice...

MVP #kvaratskhelia #kvara #psg #atalanta #fyp #parissaintgermain #viral #shorts #football

Altri aggiornamenti su Adoro Parigi

Discussioni sull' argomento Kvaratskhelia svela dove è migliorato dal Napoli al PSG e sul paragone con Maradona: Mi chiamavano Kvaradona; Ngonge a casa di Kvaratskhelia, rimpatriata napoletana a Parigi | FOTO.

Kvaratskhelia: Adoro Parigi, mi piace tutto. Qui le persone sono molto rispettoseKhvicha Kvaratskhelia ha rilasciato un intervista al quotidiano francese Le Parisien in cui ha raccontato la sua esperienza a Parigi e i ricordi legati al periodo napoletano, ecco le parole del georgi ... gonfialarete.com

Kvaratskhelia: Adoro Parigi, le persone non ti disturbano troppo. Poi confessa: A Napoli non facevo...La carriera di Khvicha Kvaratskhelia è sicuramente svoltata a livello internazionale al momento del trasferimento dal Napoli al PSG. L'esterno georgiano è diventato uno dei leader della squadra france ... msn.com

#Kvaratskhelia: “Adoro Parigi, quando esci sei tranquillo. Le persone non ti disturbano” x.com

“Adoro Parigi, mi piace tutto. Più ci penso, più apprezzo il fatto che le persone siano molto rispettose. Quando esci non ti disturbano troppo. Al ristorante, per esempio, chiedono prima di venire a fare una foto. Mi piace molto. È la migliore città dove passeggia - facebook.com facebook