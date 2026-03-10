Khvicha Kvaratskhelia ha parlato in un’intervista a Le Parisien poche ore prima della partita contro il Chelsea, ottavo di Champions League. Il calciatore ha espresso il suo amore per Parigi, sottolineando come le persone siano rispettose e non disturbino, chiedendo prima di scattare foto con lui. La sua testimonianza si inserisce nel clima di attesa per la sfida in programma questa sera.

L’intervista di Khvicha Kvaratskhelia rilasciata a Le Parisien a poche ore dal match di questa sera contro il Chelsea, ottavo d’andata di Champions League. Il georgiano ha parlato anche del suo trasferimento al Psg e il passato a Napoli. L’intervista a Kvaratskhelia. Il tuo stile romantico: a volte ti paragonano a George Best. È qualcosa che coltivi? “ No, sono semplicemente come sono. In campo sono come nella vita: sono me stesso. Non sono il tipo che recita una parte. Però capisco l’osservazione. A Napoli mi dicevano già che assomigliavo a George Best. Era un giocatore speciale, uno dei migliori. Probabilmente sarebbe potuto essere ancora più grande se la sua vita non fosse stata così complicata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Kvaratskhelia: “Adoro Parigi, qui le persone sono rispettose, non disturbano, chiedono prima di farsi una foto con te”

Articoli correlati

Gerard Piqué e Clara Chía pedinati da un’auto: le persone a bordo gli chiedono una foto, lui si rifiuta e loro si vendicano cosìIl calciatore ha rifiutato di scattare alcune foto con i fan, che hanno deciso di vendicarsi cantando la canzone di Shakira Gerard Piqué e la sua...

Yamal travolge il Villarreal: prima tripletta in blaugrana. «Prima non ero felice, le persone mi chiedono 100 gol a partita»Calciomercato Milan, intesa raggiunta per André del Corinthians: operazione da 17 milioni per il nuovo talento brasiliano Milinkovic Savic, idea...

KVARA MVP #kvaratskhelia #psg #paris #championsleague #parissaintgermain #youtubeshorts #foot

Una selezione di notizie su Adoro Parigi

Paris Saint-Germain, Kvaratskhelia: Mi trovo bene qui. Maradona? Lo adoroKvicha Kvaratskhelia, attaccante del PSG, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport dopo la vittoria ottenuta in Champions contro l'Aston Villa: Sono felice ma la cosa più importante è la vittoria ... tuttomercatoweb.com

Calciomercato Napoli, Kvaratskhelia ufficiale al Psg: «È un sogno essere qui a Parigi»Un affare rapido, fiume: Khvicha Kvaratskhelia è un nuovo calciatore del Paris Saint Germain. Adesso è ufficiale. Il calciatore georgiano lascia il Napoli due anni e mezzo dopo il primo arrivo e si ... ilmattino.it