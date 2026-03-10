Prima del derby tra Milan e Inter, Klaus Davi sarebbe stato coinvolto in un episodio di aggressione, secondo alcune fonti. Gli ultras del Milan, però, negano ogni violenza e affermano che non ci sono stati scontri fisici. La vicenda sta attirando l’attenzione e sono in corso verifiche sulle modalità dell’accaduto. Le versioni dei protagonisti restano contrastanti e si attendono ulteriori dettagli.

Milano, 10 marzo 2026 – Presunto pestaggio di Klaus Davi da parte di alcuni ultras del Milan prima del derby fra i rossoneri e l’Inter, è guerra di versioni. Al racconto del giornalista – reso noto dal suo avvocato Eugenio Minniti – che ha parlato di un’aggressione condotta da una decina di persone, conclusasi con un pugno alla tempia e il tentativo di “requisirgli” il telefono cellulare, fa da controcanto un’argomentata smentita diffusa dai supporter rossoneri su Instagram. Sui social. In tre storie pubblicate sulla pagina ufficiale Banditi Curva Sud Milano, gli ultras hanno ribattuto alle accuse di Davi, da tempo impegnato in una serie di tentativi di sollecitare gli ultras di Milan e Inter su vicende legate all’inchiesta Doppia Curva e loro presunti legami con la criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Klaus Davi aggredito prima del derby? Gli ultras del Milan al contrattacco: “Nessuna violenza”

Preso a calci e pugni il giornalista Klaus Davi prima del derby da ultras rossoneri: la ricostruzione

Klaus Davi: "Domenica sono stato aggredito da una decina di ultras del Milan e non ho ricevuto solidarietà dai due club"

