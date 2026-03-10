Arnold Schwarzenegger ha annunciato il suo ritorno nel ruolo di King Conan, ruolo che ha interpretato in passato. La produzione sarà diretta da Christopher McQuarrie. La nuova pellicola vedrà Schwarzenegger riprendere il personaggio iconico, mentre McQuarrie si occuperà della regia. L'annuncio è stato fatto durante un evento dedicato al cinema e alle prossime uscite.

Il leggendario guerriero creato da Robert E. Howard sta per tornare sul grande schermo. Durante l’Arnold Sports Festival a Columbus, Ohio, Arnold Schwarzenegger ha confermato ufficialmente il rilancio del franchise con il progetto King Conan, che vedrà il coinvolgimento di Christopher McQuarrie in veste di sceneggiatore e regista per 20th Century Studios. McQuarrie, reduce dal successo degli ultimi capitoli di Mission: Impossible, avrà il compito di riportare Schwarzenegger nei panni del personaggio che lo ha consacrato nel 1982. “È una grande storia“, ha dichiarato l’attore, “in cui Conan è diventato compiacente e viene costretto a lasciare il regno. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - King Conan: Arnold Schwarzenegger annuncia il ritorno al ruolo leggendario con Christopher McQuarrie

