Khamenei jr diventa subito un bersaglio | O si piega o muore

Il figlio del leader supremo iraniano si trova sotto i riflettori dopo aver ricevuto minacce pubbliche, con un avviso chiaro: deve scegliere tra arrendersi o affrontare conseguenze gravi. La Casa Bianca sta valutando una possibile risposta alla situazione, mentre si scopre che l’oltranzista ha proprietà a Londra, nelle vicinanze dell’ambasciata israeliana. La vicenda si svolge in un contesto di tensione internazionale crescente.

A Teheran si respirano ore di tensione e attesa. In una località tenuta segreta, Mojtaba Khamenei, che è rimasto ferito negli ultimi attacchi, dovrebbe pronunciare in diretta televisiva il suo primo discorso pubblico dopo essere stato designato nuova Guida suprema della Repubblica islamica. Il silenzio che precede il suo intervento è carico di significati politici: la sua ascesa ai vertici del sistema iraniano segnala che l’establishment religioso ha deciso di imboccare apertamente la strada dello scontro con Stati Uniti e Israele. Donald Trump avrebbe detto ai suoi collaboratori di essere disposto ad appoggiare l’uccisione della nuova Guida suprema iraniana, qualora questi si rifiutasse di accogliere le richieste degli Stati Uniti, tra cui la sospensione dello sviluppo del programma nucleare iraniano. 🔗 Leggi su Laverita.info

