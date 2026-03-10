Karaj sotto i bombardamenti | caos a 40 km da Teheran

Karaj è stata colpita da un attacco aereo che ha provocato danni e distruzione in diverse zone della città, situata a circa 40 chilometri da Teheran. L'evento ha generato caos tra i residenti, molti dei quali hanno abbandonato le abitazioni in fretta. Sul luogo sono intervenute le forze di sicurezza, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulla situazione.

Un attacco aereo ha colpito Karaj, una città situata a 40 chilometri da Teheran, lasciando dietro di sé un panorama di macerie e distruzione. Le immagini mostrano soccorritori che operano tra le rovine mentre la tensione nella regione rimane al massimo livello. L'evento si è verificato martedì 10 marzo 2026, portando caos immediato in una delle aree urbane più vicine alla capitale iraniana. I dettagli emergono da scene di distruzione dove i soccorritori lavorano instancabilmente per gestire le conseguenze dell'impatto aereo. Lo scenario di distruzione a pochi passi dalla capitale. Karaj non è solo un centro abitato, ma un nodo strategico posto a breve distanza da Teheran, rendendo l'attacco particolarmente critico per la sicurezza nazionale.