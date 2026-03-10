Kairos vince una spettacolare 2H Endurance interprovinciale

Kairos One si è aggiudicata la 2H Endurance Interprovinciale disputata al Kartodromo di Messina. La gara si è conclusa con un finale emozionante dopo due ore di competizione, che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo giro. La competizione ha visto la partecipazione di diverse squadre provenienti da varie province, tutte impegnate in una sfida intensa e avvincente.

La coppia formata da Massimiliano D'Angelo e Federico Miduri si è aggiudicata al Kartodromo di Messina la prova organizzata dal Karting Club Messina Una gara al cardiopalma, con un finale epico. Kairos One si aggiudica la 2H Endurance Interprovinciale, al Kartodromo di Messina, in un susseguirsi di emozioni. Massimiliano D'Angelo e Federico Miduri brindano ad un successo di prestigio, battendo all'arrivo Trinacria RT e Gattopardo. Adrenalina al massimo e colpi di scena a raffica nell'appuntamento targato Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo, organizzato anche per questa stagione in sinergia con il circuito Vincenza Ispica nell'ambito del Campionato Endurance Interprovinciale, suddiviso in quattro tappe.