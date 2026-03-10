k2b candida un nuovo stato sociale

Oggi ad Arezzo viene annunciata la nascita di una nuova cooperativa sociale, frutto della fusione tra Koinè e Betadue. L’evento prevede la presentazione ufficiale della cooperativa, che si propone come un nuovo soggetto nel settore del welfare. La giornata prevede interventi e spiegazioni sui progetti e le attività che la cooperativa intende avviare in futuro.

Arezzo, 19 marzo 2026 – . Presentazione della nuova cooperativa sociale nata dalla fusione tra Koinè e Betadue. Appuntamento il 13 marzo al Caurum Hall. Con Regione, istituzioni locali, Asl Tse, Camera di Commercio, imprese, sindacati, vertici nazionali e regionali di Legacoop. La nuova impresa ha 1.800 addetti e 60 milioni di ricavi. “Presenteremo la nuova cooperativa ma soprattutto la nostra idea di stato sociale. Arezzo e la Toscana hanno bisogno di dedicare attenzione e risorse al miglioramento della vita quotidiana delle persone, soprattutto quelle più fragili. E’ un periodo complesso che richiede strategie di coesione e non di divisione sociale, di affermazione delle centralità dei diritti alla salute e a non essere lasciati soli quando gli anni e le malattie pesano insopportabilmente”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

