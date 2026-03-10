Juventus Under 17 nell’emergenza il sigillo di Yeboah permette di mantenere l’imbattibilità Il focus
La Juventus Under 17 ha ottenuto un punto a Cesena grazie a una rete di Yeboah, mantenendo l’imbattibilità e consolidando il vantaggio di 10 punti sul Genoa. Nonostante alcune assenze, la squadra è riuscita a resistere e a portare a casa il risultato, grazie anche a un gol importante di Grauso. La formazione si prepara ora alla prossima sfida nel campionato.
di Fabio Zaccaria Juventus Under 17, Grauso raccoglie un punto a Cesena grazie alla rete di Yeboah: i bianconeri restano a più 10 dal Genoa e volano verso il primo posto nel girone nonostante le assenze. Le ultime. Dopo aver superato il Bologna in casa per 4-1 la Juventus Under 17 di mister Grauso ha raccolto solo un punto nella trasferta ostica di Cesena, 1-1 l’esito del match, che ha visto i bianconeri passare in svantaggio e poi recuperare il punteggio nella seconda frazione di gioco. La notizia principale, oltre al ritorno in campo di Elimoghale con i suoi coetanei (i classe 2009), non succedeva dalla finale scudetto dello scorso anno contro l’Empoli in cui l’attaccante esterno è subentrato nel secondo tempo, è il mantenimento dell’imbattibilità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Articoli correlati
Leggi anche: Juventus Under 15, cosa aspettarsi dal 2026: mantenere il passo con le prime della classe, col Pisa per la rimonta. Il focus completo
Juventus Under 17, il bis di Santa Maria apre il 2026 bianconero: Grauso vola in classifica. Il focus sui classe 2009 bianconeriKostov Juve: nome nuovo per il centrocampo bianconero, ma c’è la concorrenza di due rivali.
Juventus U20 3-1 Hellas Verona | HIGHLIGHTS Primavera 1 | Matchday 24
Tutto quello che riguarda Juventus Under
Temi più discussi: Settore Giovanile | I risultati del week-end 28 febbraio - 1° marzo 2026; Giovanili | L’Under 17 ferma la capolista Juventus a Martorano; Scheda Juventus - Allievi Nazionali U17 Serie A / B - Girone A Italia; Settore Giovanile | I risultati della settimana 2-8 marzo 2026.
Juventus Carrarese Under 16 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuventus Carrarese Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventunesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus U ... juventusnews24.com
Under 20, dove vedere in TV Juventus-GenoaLa Juventus, sul proprio sito ufficiale, informa i propri tifosi su dove vedere in TV il match della 29 esima giornata del campionato Primavera 1 che l'Under 20 bianconera giocherà ... tuttojuve.com
Women, la Juventus Under 19 in finale al Torneo di Viareggio: Livorno battuto 7-0! facebook
Partita casalinga di campionato per la Juventus Under 20 Campionato Primavera 1 29ª giornata Genoa Campo "Ale & Ricky" - Vinovo (TO) 13:00 CET x.com