Juventus Under 17 nell’emergenza il sigillo di Yeboah permette di mantenere l’imbattibilità Il focus

La Juventus Under 17 ha ottenuto un punto a Cesena grazie a una rete di Yeboah, mantenendo l’imbattibilità e consolidando il vantaggio di 10 punti sul Genoa. Nonostante alcune assenze, la squadra è riuscita a resistere e a portare a casa il risultato, grazie anche a un gol importante di Grauso. La formazione si prepara ora alla prossima sfida nel campionato.