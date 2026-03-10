Juventus Tencone racconta la Juve di Vialli e Thuram

Fabrizio Tencone, medico sociale della Juventus dal febbraio 1995 all’ottobre 2002, ha raccontato la sua esperienza con la squadra durante quel periodo. Ha lavorato con calciatori come Vialli e Thuram, contribuendo alla gestione delle loro condizioni fisiche. La sua testimonianza offre uno sguardo diretto sulla quotidianità e sui rapporti all’interno della rosa bianconera di quegli anni.

Dal febbraio 1995 all'ottobre 2002, Fabrizio Tencone è stato il medico sociale della prima squadra della Juventus Football Club. Tencone si è raccontato all'Isokinetic di Torino, come riportato da Gazzetta dello Sport. Come ricorda il giornale sportivo milanese. "Fabrizio Tencone è stato molto più che un medico per la Juventus