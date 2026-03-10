La Juventus ha annunciato una plusvalenza ufficiale legata alla vendita di Costa, consolidando così i risultati economici del suo bilancio al 10 marzo. Il club ha reso pubblici i dettagli delle operazioni che hanno contribuito a rafforzare la posizione finanziaria, evidenziando gli aspetti contabili delle transazioni recenti. La comunicazione si concentra sui numeri e sui risultati ottenuti attraverso le operazioni di mercato.

Le pieghe del bilancio della Juventus offrono oggi, 10 marzo, una fotografia nitida delle strategie contabili e di mercato adottate dal club bianconero per garantire solidità e trasparenza finanziaria. Al centro dell’analisi, emersa dalla relazione semestrale consolidata al 31 dicembre 2025, c’è il doppio asse di mercato con il Porto, che ha visto protagonisti i trasferimenti di Alberto Costa e João Mário durante la scorsa estate. Il club torinese ha voluto chiarire ufficialmente come le due operazioni siano state gestite come contratti totalmente autonomi e distinti, allontanando l’ipotesi di una semplice permuta. I dati parlano chiaro: il... 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve, i conti sorridono: plusvalenza ufficiale dall’affare Costa

Articoli correlati

Leggi anche: Tech alla prova dei conti. Sorridono Meta e Microsoft, male Tesla

Douglas Costa al Chievo Verona è ufficiale! L’ex Juve riparte dalla Serie D: i dettagli dell’operazione che ha riportato il brasiliano in ItaliaKolo Muani Juve, ritorno di fiamma possibile: in estate i bianconeri torneranno all’assalto a prescindere da Vlahovic! Il piano Calciomercato Juve,...

Contenuti utili per approfondire Juve i conti sorridono plusvalenza...

Juve, semestrale a -2,5 milioni e ricavi in calo dell'11%: cosa c'è dietro il rosso di metà stagioneIl Consiglio d’Amministrazione della Juventus aveva approvato a fine febbraio, i conti del primo semestre del bilancio 2025-2026. Per il club bianconero, il primo semestre 2025/2026 ... tuttojuve.com

Serie A - Juventus-Pisa 4-0: i bianconeri dilagano nella ripresa, Spalletti sorrideDopo il pareggio contro la Roma nell'ultimo turno, la Juventus aveva un'occasione ghiotta per tornare al successo e non se l'è lasciata sfuggire in casa contro il Pisa. I bianconeri sono saliti così a ... msn.com