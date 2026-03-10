La Juventus ha annunciato i nomi dei giocatori che il tecnico Luciano Spalletti ha scelto come punti chiave del suo progetto di rilancio. La rosa include diversi elementi che il tecnico considera fondamentali per migliorare le prestazioni della squadra. La scelta dei giocatori si basa su caratteristiche specifiche e sulla disponibilità a contribuire alla nuova impostazione tattica. La rosa ufficiale è stata presentata in modo ufficiale dalla società.

Ecco gli uomini della rinascita della Juve su cui punta forte mister Luciano Spalletti. Chi sono e cosa possono dare alla causa bianconera. La Juve accelera verso il finale di stagione puntando sul recupero dei propri uomini chiave. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il ritorno ad alti livelli di Gleison Bremer è fondamentale per ripristinare il muro difensivo. Parallelamente, Kenan Yildiz sta beneficiando di una nuova collocazione tattica che lo vede più vicino alla porta avversaria.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Anche Dusan Vlahovic è pronto a riprendersi il centro della scena. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve, ecco gli uomini della rinascita bianconera su cui punta forte Spalletti. Chi sono e cosa possono dare

Articoli correlati

Borghi su Juve Napoli: «Nei bianconeri finalmente si sta vedendo la mentalità di Spalletti. Gli azzurri possono recriminare solo una cosa»di Redazione JuventusNews24Borghi ai microfoni di Sky Sport ha analizzato Juve Napoli dicendo la sua sulla prestazione dei bianconeri e anche su...

Conferenza stampa Spalletti post Juve Como: «Fino all’ultimo giorno non abbasso di un millimetro il mio pensiero nei loro confronti. Preoccupato se non sanno riconoscere chi sono e cosa possono fare»Vicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex...

Juventus-Napoli, le parole di Luciano Spalletti a Sky Sport | Serie A

Una raccolta di contenuti su Juve ecco gli uomini della rinascita...

Temi più discussi: Juve, ecco la reazione dei tifosi all’ingresso di Cuadrado: Uomo di m…. E piovono fischi; Juve, ecco la reazione dei tifosi all’ingresso di Cuadrado: Uomo di m…. E piovono fischi; Ferrero: Ecco i due nomi-mercato per la porta della Juventus; Calciomercato Juve 365 giorni all'anno: ecco tutti i nomi accostati (oggi) alla Signora.

Juve, via alla trattativa per il rinnovo di Vlahovic: ecco l’offertaLa Juve pronta con la prima offerta per Dusan, trattative riaperte e ottimismo alla Continassa. E ora il serbo torna anche in campo. In attacco si ragiona al riscatto di Boga. Intanto si cercano rinfo ... msn.com

Juve senza Champions, ecco le conseguenze. C’è uno scenario clamoroso. Se vuoi tenere YildizFabrizio Bava, professore ordinario in Economia aziendale all’Università Torino. È la domanda che qualsiasi tifoso si pone in questo momento: quanto differenza farà nell’economia della Juve del prossi ... msn.com

Zhegrova può lasciare la Juve I bianconeri hanno in mano il sostituto - facebook.com facebook

L'ex medico Tencone: "La prima volta alla Juve con Vialli, per Buffon non dormivo la notte. Zidane magico e Conte..." x.com