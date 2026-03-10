In un'analisi recente, Spalletti ha evidenziato una qualità spesso sottovalutata della Juve, concentrandosi sull'analisi dettagliata dei gol segnati dalla squadra nelle ultime partite. La sua valutazione si focalizza su aspetti tattici e sui movimenti che hanno portato ai goal, offrendo una panoramica approfondita delle prestazioni bianconere. Questa analisi mette in luce elementi che spesso passano inosservati durante le partite.

di Paolo Rossi Juve, così Spalletti è riuscito a tirar fuori una qualità importantissima dalla squadra: l’analisi completa dei gol dei bianconeri. Il palo trema ancora per il gran tiro di Locatelli, ma il pallone non fa in tempo a tornare giocabile che Khephren Thuram ci si avventa sopra come un falco. Sinistro rasoterra a colpo sicuro, rete del 2-0 sul Pisa e via, in una corsa sfrenata verso la panchina per un abbraccio collettivo, quasi liberatorio, con Luciano Spalletti. Quell’immagine di gioia corale racconta l’anima del gruppo, ma la dinamica della rete ci svela un segreto tattico ben più profondo della Juventus di quest’anno. ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE FEROCIA E OPPORTUNISMO: IL MARCHIO DI FABBRICA INATTESO. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve e quella verità nascosta: Spalletti ha tirato fuori una qualità che sembra passare inosservata. Analisi tattica che fotografa le ultime partite

Articoli correlati

“Allegri ha insultato Oriali, aggressione fuori controllo che non può passare inosservata”: il Napoli attacca l’allenatore del MilanLa richiesta di un cartellino rosso a Mike Maignan dopo una manata a Matteo Politano.

Per capire il Napoli serve l’analisi energetica più che quella tatticaOra è una squadra troppo rabberciata, troppo incompleta, per poter fare un'analisi davvero significativa.

CHIELLINI, COMOLLI E SPALLETTI FURIOSI E QUASI ALLE MANI CON LA PENNA ALL'INTERVALLO DI INTER-JUVE

Tutto quello che riguarda Juve e quella verità nascosta Spalletti...

Temi più discussi: Le 5 verità di Roma-Juve 3-3: bianconeri ancora vivi, Gasp tarda i cambi; Romano – Intreccio per il portiere tra Inter e Juve: la verità per Alisson e Vicario; Cufre: La verità sullo schiaffo a Del Piero e Spalletti alla Roma. Con Totti e Alex era un altro derby; Nainggolan senza filtri: Le notti prigioniero di Spalletti, il no alla Juve per gli arbitri, Monchi finto amico.

Gasperini, la Juve e Comolli: tutta la verità su cosa è successo in estateLa Juventus, ormai si sa, non ha nessun dubbio sul futuro di Luciano Spalletti e al più presto inizierà ad intavolare la trattativa per il suo rinnovo fino al 2028. I benefici del suo lavoro sulla squ ... msn.com

Il merito di Spalletti, la verità sulla lotta scudetto e il 9 migliore: la leggenda Juve non ha dubbiFabrizio Ravanelli elogia l'allenatore bianconero e consiglia il club sui prossimi acquisti: l'intervista completa ... tuttosport.com

Dopo la Juve, anche il Liverpool cade a Istanbul contro il Gala. E a decidere l’andata degli Ottavi di Champions è proprio l’ex bianconero Lemina. Squadra davvero tostissima in casa. facebook

Oggi a parlare dei contratti con opzione di riacquisto ai commercialisti di Firenze ho detto che la FIGC ha disciplinato la “recompra” ma non ne vuole sapere di disciplinare gli scambi che hanno portato alla condanna della Juve… sono ancora tutto intero! x.com