La Juventus ha precisato che le operazioni estive con il Porto, riguardanti Alberto Costa e Joao Mario, sono state due transazioni separate per un totale di 2,4 milioni di euro. La società torinese ha confermato che la cessione del primo e l’acquisto del secondo non sono state parte di un unico scambio, ma due operazioni distinte.

La Juventus ha chiarito la natura contabile degli scambi estivi con il Porto. La società torinese ha confermato che la cessione di Alberto Costa e l’acquisto di Joao Mario sono due operazioni distinte, non un unico scambio incrociato. Questa separazione permette al club piemontese di registrare una plusvalenza netta a bilancio. I dati economici emergono dalla relazione semestrale consolidata al 31 dicembre 2025. Il movimento generato dalle due transazioni ha prodotto un vantaggio finanziario immediato per i bianconeri. L’operazione è stata gestita con precisione tecnica per massimizzare il ritorno economico. L’analisi dei flussi finanziari rivela un conguaglio monetario a favore della Juve pari a circa tre milioni di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juve: Costa e Mario, due affari separati per 2,4 milioni

Articoli correlati

Calciomercato Juve: caccia al dopo Joao Mario, chieste informazioni al Verona per Belghali. Quanto costaOsimhen Juventus: l’attaccante può davvero arrivare a Torino? Cosa c’è dietro le voci su di lui, tutta la verità sul clamoroso affare Pinsoglio Juve,...

Juve, ma quanto ti costa Openda? Venticinque milioni di euro a gol, oltre 50.000 al minutoC'è un filo conduttore che lega la stagione di Lois Openda: il passaggio da un anno (solare) all'altro non ha prodotto niente se non piccole, flebili...

Altri aggiornamenti su Juve Costa e Mario due affari separati...

Temi più discussi: Joao Mario è già un rimpianto per la Juve? Il retroscena di Italiano: Sorride sempre, siamo felicissimi di averlo preso; Juventus, Ottolini torna su Djed Spence: chi è e quanto costa l'ultima idea bianconera per la fascia destra. E' già stato in Serie A; Primavera Juve beffata, il Cagliari acciuffa il pari al 93’: Montero e Merola non bastano a Padoin!; Ricordate Lingard? L'ex United ha una nuova squadra.

La Juve registra la plusvalenza per Costa al Porto: «Affare separato da Joao Mario»Il club bianconero ha fornito alcune precisazioni sulla doppia operazione realizzata con il Porto durante l’ultima sessione di mercato estiva. calcioefinanza.it

Juventus, su Joao Mario piomba anche il Milan: c’è il prezzo | CMArrivato a Bologna durante il calciomercato invernale, Joao Mario sta facendo molto bene con la squadra rossoblu in questa seconda parte di stagione tanto che la società emiliana starebbe pensando di ... calciomercato.it

Juve, a Udine dovrebbe tornare tra i convocati Vlahovic ma Spalletti punterà sull’attacco “leggero”: David verso la panchina e Yildiz falso nove. Scelta giusta - facebook.com facebook

L'ex medico Tencone: "La prima volta alla Juve con Vialli, per Buffon non dormivo la notte. Zidane magico e Conte..." x.com