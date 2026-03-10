Juve che blitz a Londra | la richiesta è di 30 milioni

La Juventus ha effettuato un investimento a Londra, con l'intenzione di acquistare un giocatore per la prossima stagione. La richiesta economica è di 30 milioni di euro. La società ha mostrato grande attenzione al mercato internazionale, puntando a rinforzare la rosa con un nuovo innesto. La trattativa è in corso e si attende una risposta definitiva.

Juve attivissima sul mercato in vista della prossima stagione: il nuovo acquisto può arrivare direttamente da Londra. Dopo la convincente vittoria di sabato sera contro il Pisa, la Juve è adesso al lavoro in vista della delicata trasferta del prossimo weekend contro l'Udinese. Un match che potrebbe significare moltissimo per l'undici di Spalletti in vista della volata Champions League: il quarto posto di Como e Roma dista appena un punto e nel prossimo turno è in scena lo scontro diretto proprio tra l'undici allenato da Fabregas e quello di Gasperini. Comolli e Ottolini, però, tengono d'occhio anche...

