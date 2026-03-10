Jutta Leerdam un suv… dopo le medaglie a Milano Cortina | il super regalo del fidanzato Jake Paul per le Olimpiadi

Dopo le medaglie conquistate a Milano Cortina, Jutta Leerdam ha ricevuto un regalo speciale dal suo fidanzato, Jake Paul. Si tratta di un SUV di lusso, un dono che ha attirato l'attenzione per il suo valore elevato. La campionessa del pattinaggio ha condiviso il momento, mentre il suo partner ha consegnato il veicolo come testimone di un traguardo importante.

(Adnkronos) – Un regalo speciale (e costosissimo) per dei trionfi speciali. Jake Paul non ha badato a spese dopo le medaglie vinte a Milano Cortina dalla fidanzata Jutta Leerdam, star del pattinaggio. Il pugile youtuber, famosissimo sui social, ha regalato alla sua compagna un suv da oltre 500mila euro per festeggiare le due medaglie, un.