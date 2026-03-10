Mikk Jurkatamm ha commentato le prossime sfide del team, sottolineando la necessità di rafforzare la fase difensiva. Dopo la vittoria di misura contro Milano, il giocatore dell’Avellino Basket ha evidenziato l’obiettivo di migliorare la solidità in difesa, senza entrare in dettagli sulle motivazioni o sulle cause di questa strategia. La squadra si prepara ora alle prossime partite con questa nuova priorità.

Tempo di lettura: 2 minuti L'eco del successo dell' Avellino Basket contro Milano non si è ancora spento, e a metterci la firma definitiva è stato Mikk Jurkatamm, l'eroe di una serata chiusa sul filo di lana ( 101-100 ). Un canestro, il suo, arrivato in un finale concitato che ha regalato alla squadra il primo e decisivo vantaggio della partita. " È stato tutto così veloce che quasi non ricordo i dettagli, ma l'emozione è stata bellissima " ha dichiarato l'esterno estone. Una vittoria arrivata grazie a una rimonta di carattere, con Avellino capace di risalire per due volte da un passivo di 12 punti senza mai mollare. Se da un lato segnare 100 punti in trasferta infonde un'enorme fiducia nel talento offensivo del gruppo, Jurkatamm non nasconde le criticità emerse dall'analisi video: "Dobbiamo alzare il livello in difesa.

© Anteprima24.it - Jurkatamm guarda avanti: “Ora dobbiamo diventare più solidi in difesa”

