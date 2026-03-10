Junya Watanabe ha lanciato una nuova collezione di cappe cimose, caratterizzate da alta qualità dei materiali e attenzione ai dettagli. Il prezzo di queste cappe si colloca in una fascia medio-alta, riflettendo la cura nella lavorazione e l’utilizzo di tessuti selezionati. L’articolo include anche link di affiliazione, con eventuali commissioni per acquisti effettuati tramite di essi.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’architettura del drappeggio: come la cappa cimosa ridefinisce la silhouette. La vera rivoluzione di questo capo Junya Watanabe non risiede nella sua funzione pratica, ma nell’audace gioco tra volume e vuoto che definisce una nuova estetica dello streetwear. L’elemento centrale è il dettaglio cimosa sul fondo del capo, un elemento strutturale che trasforma un semplice indumento in una scultura indossabile. Questo bordo irregolare non è un difetto di produzione, ma una scelta progettuale intenzionale che spezza la rigidità della linea orizzontale tipica dei cappotti tradizionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Junya Watanabe Cappa Cimosa: Qualità e prezzo

Articoli correlati

Alla Paris Fashion Week, Irina Shayk trasforma materiali di scarto in alta moda, aprendo la sfilata di Junya Watanabe con un look futurista e teatraleSulla passerella di Junya Watanabe a Parigi, la moda ha incontrato teatro, musica e scultura.

Leggi anche: A.p.c. Trench ‘greta’: Qualità e prezzo