Jankto incontenibile su TikTok | Nicola è un co**ione volevo ammazzare Ranieri Poi sfotte Cassano
Su TikTok, Jankto ha pubblicato un video in cui si rivolge ai tifosi, commentando in modo diretto e senza filtri. Nel video, ha detto che Nicola è un co**ione e ha rivelato di aver desiderato di uccidere Ranieri. Successivamente, ha anche commentato Cassano, ricordando che avrebbe dimenticato di andare a scuola.
Jankto non ha risparmiato nessuno sul suo nuovo profilo social in cui risponde a ruota libera alle domande dei tifosi: "Cassano dimenticava di andare a scuola", poi gli insulti a Nicola. 🔗 Leggi su Fanpage.it
