Jamie Vardy e gli energy drink | gli effetti psicofisici e a cosa fare attenzione

Le bevande energetiche sono molto popolari tra gli sportivi, ma è importante conoscere gli effetti che possono avere sul corpo e sulla mente. Recenti studi hanno evidenziato come queste bevande possano influenzare il sistema nervoso e aumentare la vigilanza, mentre altri rischi sono ancora oggetto di attenzione. Prima di consumarle, è consigliabile essere consapevoli di alcuni aspetti legati alla salute e all’assunzione.

Gli sportivi sono grandi consumatori di energy drink, in particolare Jamie Vardy non ha mai nascosto di berne molti. Il trentanovenne, stella del Leicester, capace di vincere la Premier con Claudio Ranieri in panchina e oggi in forze alla Cremonese in Serie A, è famoso per bere diverse lattine di bevande energetiche come hanno più volte sottolineato i suoi attuali compagni di squadra. Questa sua abitudine è finita nel mirino degli esperti di salute per l'impatto negativo che queste bevande hanno sul corpo e sulla mente, senza apportare alcun beneficio alla pratica sportiva. Gli energy drink contengono una combinazione di acqua, zuccheri, additivi, caffeina e altre sostanze stimolanti come taurina, ginseng o guaranà.